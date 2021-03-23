Усик готовий битися в UFC

Український суперважковаговик Олександр Усик (18-0, 13 КО) розповів, чим буде займатися, якщо Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа домовляться про проведення титульного поєдинку.

"Мені недавно Дана Вайт написав, чи не хочу я спробувати себе в UFC. Я йому відповів:"Відправ мені, будь ласка, повідомлення. Я готовий". Так що у мене є багато варіантів. Я займаюся музикою, я танцюю, став початківцем кроссфітеру, виховую дітей.

Півтора року я не буду чекати, знайду з ким побоксувати ", - заявив Усик.