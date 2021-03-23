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Усик готовий битися в UFC

Вчора 23:12 448 0
Олександр Усик прокоментував переписування з президентом UFC Даною Вайтом
Усик готовий битися в UFC
#Усик

Джерело - Чемпіон.

Український суперважковаговик Олександр Усик (18-0, 13 КО) розповів, чим буде займатися, якщо Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа домовляться про проведення титульного поєдинку.

"Мені недавно Дана Вайт написав, чи не хочу я спробувати себе в UFC. Я йому відповів:"Відправ мені, будь ласка, повідомлення. Я готовий". Так що у мене є багато варіантів. Я займаюся музикою, я танцюю, став початківцем кроссфітеру, виховую дітей.

Півтора року я не буду чекати, знайду з ким побоксувати ", - заявив Усик.

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Раніше, стала відома ринкова ціна бою Усик - Джойс.

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