Берінчик - Санчес: Як це було

Джерело - Чемпіон.

Бій завершено! Денис Берінчик нокаутував свого суперника і захистив свій титул Інтернаціонального чемпіона за версією WBO.

2-раунд: Досить рівний раунд від боксерів, але все ж помітно, що Берінчик більше влучав.

1-раунд: Приглядаються один до одного боксери в першому раунді. Ніхто активно не йде уперед.

Бій розпочався!

Тепер лунає гімн України.

Лунає гімн Чилі.

Тепер на ринзі з'являється Денис Берінчик.

Хосе Санчес виходить на ринг!

Вже зовсім скоро розпочнеться поєдинок Берінчик - Санчес.

Поєдинко завершено! За рішенням суддів перемогу здобув Іван Юхта.

На черзі у нас наступний поєдинок андеркарду. Іван Юхта зустрінеться у ринзі з Вадимом Корінним.

Поєдинок завершено! Чоботар нокаутував свого суперника вже у першому раунді!

Бійці вже вийшли на ринг!

У бою андеркарду Василь Чоботар буде битися проти Йоана Ліка.

Все бій завершено! Хасан Байсангуров нокаутував свого суперника потужним ударом в район печінки.

Дивіться: Промо-відео до бою Берінчик - Санчес

У наступному бою андеркарду зустрінуться Хасан Байсангуров та Олександр Рубчев

Данило Каплан не вийшов на п'ятий раунд! Яніс Куреленко здобуває перемогу.

Зараз відбудеться мій андеркарду між Янісом Куреленком та Данилом Капланом.

Раніше Берінчик та Санчес показали однакову вагу

Нагадаємо, результати зважування учасників андеркарду бою Берінчик - Санчес.

Денис Берінчик боксуватиме за титул Інтернаціонального чемпіона за версією WBO у легкій вазі з представником Чилі, чемпіоном WBO Latino, Хосе Санчесом (18-1-0, 7 КО) у рамках вечору боксу в ТРЦ Термінал (Бровари)

Бій відбудеться увечері 21 березня.

Орієнтовний початок о 20:00 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстову онлайн-трансляцію поєдинку в цій новині.