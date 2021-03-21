Берінчик - Санчес: Результати зважування учасників андеркарду

Результати зважування учасників андеркарду:

Василь Чеботар - 64,3 кг, Йоан Лік - 62,7 кг. Хасан Байсангуров - 74 кг, Олександр Рубчев - 73,5 кг. Данило Каплан - 63,2 кг, Яніс Куріленко - 64,5 кг. Хусейн Байсангуров - 72,2 кг, Владислав Гела - 72,2 кг. Олександр Узун - 77,5 кг, Олександр Шитий - 75,3 кг. Вадим Корінний - 89,9 кг, Іван Юхта - 91,6 кг.

Нагадаємо, в ТРЦ "Термінал" (Бровари) відбудеться боксерське шоу компанії братів Кличків "K2 Promotions Ukraine". Головною подією вечора стане бій за титул Інтернаціонального чемпіона за версією WBO у легкій вазі між його володарем Денисом Берінчиком (14-0-0, 8 КО) та представником Чилі, Чемпіоном WBO Latino, Хосе Санчесом (18-1-0, 7 КО) на прізвисько "Pato Lucas".