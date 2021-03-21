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Берінчик - Санчес: Результати зважування учасників андеркарду

Сьогодні 10:32 270 0
Берінчик - Санчес: Результати зважування учасників андеркарду

Джерело - Чемпіон.

Інтернаціональний чемпіон за версією WBO у легкій вазі Денис Берінчик (14-0-0, 8 КО) та його суперник Хосе Санчез (18-1-0, 7 КО) з другої спроби показали однакову вагу - 61,2 кг. 

Результати зважування учасників андеркарду:
 
Василь Чеботар - 64,3 кг, Йоан Лік - 62,7 кг.
Хасан Байсангуров - 74 кг, Олександр Рубчев - 73,5 кг.
Данило Каплан - 63,2 кг, Яніс Куріленко - 64,5 кг.
Хусейн Байсангуров - 72,2 кг, Владислав Гела - 72,2 кг.
Олександр Узун - 77,5 кг, Олександр Шитий - 75,3 кг.
Вадим Корінний - 89,9 кг, Іван Юхта - 91,6 кг.
 
Нагадаємо, в ТРЦ "Термінал" (Бровари) відбудеться боксерське шоу компанії братів Кличків "K2 Promotions Ukraine". Головною подією вечора стане бій за титул Інтернаціонального чемпіона за версією WBO у легкій вазі між його володарем Денисом Берінчиком (14-0-0, 8 КО) та представником Чилі, Чемпіоном WBO Latino, Хосе Санчесом (18-1-0, 7 КО) на прізвисько "Pato Lucas".
 
У прямому ефірі поєдинки транслюватимуться на медіасервісі MEGOGO. Початок трансляції о 20:00.
 
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