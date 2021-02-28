Батько Тайсона Ф'юрі поділився думкою про поєдинок Усика проти Чісори

Джерело - SecondsOut.

Батько чемпіона світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі Джон не згоден з вердиктом суддів в бою Олександра Усика проти Дерека Чісори.

Про це заявив сам Джон.

"Усик занадто дрібний, щоб зв'язуватися з цими чоловіками, які розмірами з динозаврів. Я не вважаю, що Усик переміг Чісору. Дерек побив його. Скажімо так. Перед боєм в Усика такий стан, йому потрібна була перемога. Чісора - це старий воїн, від якого взагалі нічого не чекали, але він нав'язав свій бій. Усик не зміг впоратися з Чісорою, хіба не так? Я вважаю, що Чісора його переміг. Я на боці команди Джойса. І мені подобається Джо", - сказав Джон Ф'юрі.

Тоді перемога одноголосним рішенням дісталася українцеві (115-113, 115-113, 117-112).

Раніше, Паркер хоче нокаутувати Фа і наблизитися до Усика.