 Паркер хоче нокаутувати Фа і наблизитися до Усика | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Брюгге - Динамо: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Сьогодні 09:48 853
Хацкевич: Гармаша хотілося прибити
Сьогодні 15:09 520
Хацкевич: Луческу - той тренер, який потрібен Динамо
Сьогодні 14:39 413
Берінчик планує провести бій проти Лопеса
Сьогодні 14:24 856
Ліга чемпіонів: розклад матчів 1/8 фіналу, результати, трансляції, огляд
Сьогодні 13:51 7820
Маркевич: Я щасливий, що Ярославський включається
Сьогодні 13:39 1057
Шахтар Донецьк - Маккабі Тель-Авів: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Сьогодні 12:59 315
Два лідери Брюгге захворіли на коронавірус
Сьогодні 12:39 952 1
Ліга чемпіонів. Аталанта - Реал Мадрид: онлайн-трансляція
Сьогодні 09:51 2276
Атлетіко - Челсі: огляд матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 02:14 1427
Блоги
Українська біатлоністка запустила власний мерч
Українська біатлоністка запустила власний мерч Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:07 500
Український чемпіон жорстко впав на тренуванні
Український чемпіон жорстко впав на тренуванні Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:59 767
Ти можеш виграти всі кубки, але запам'ятають тебе за шкарпетками: ексдружина Тимощука дотепно потролила колишнього чоловіка
Ти можеш виграти всі кубки, але запам'ятають тебе за шкарпетками: ексдружина Тимощука дотепно потролила колишнього чоловіка Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:55 989
Герой дня. В Іспанії тренер врятував життя футболісту під час матчу
Герой дня. В Іспанії тренер врятував життя футболісту під час матчу Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:08 659
Український боксер менше ніж за хвилину знищив суперника на турнірі у Болгарії
Український боксер менше ніж за хвилину знищив суперника на турнірі у Болгарії Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:19 2226
Відео дня: Гравець збірної України забив шикарний данк у грі Євробаскету
Відео дня: Гравець збірної України забив шикарний данк у грі Євробаскету Андрій Твердохліб
Вчора 18:51 698
Російський хокеїст: У Росії беззаконня. Я проти Путіна
Російський хокеїст: У Росії беззаконня. Я проти Путіна Андрій Твердохліб
Вчора 18:41 6545
Кенти знову разом! Мілевський та Алієв відпочивають під російську попсу
Кенти знову разом! Мілевський та Алієв відпочивають під російську попсу Андрій Твердохліб
Вчора 18:31 6363 2
Світоліна в Києві провела відверту фотосесію
Світоліна в Києві провела відверту фотосесію Андрій Твердохліб
Вчора 18:01 2337
У нападника збірної України народилася донька
У нападника збірної України народилася донька Андрій Твердохліб
Вчора 12:12 1050
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:45 Футбол Мане: В АЛП для Ліверпуля все скінчено 105
16:31 Футбол Фонсека може замінити Зідана у Реалі 869
16:15 Бокс Суперник Берінчика: Це буде бій всього мого життя 666
16:14 Футбол В УАФ підтримали ідею відродження Металіста 323
15:55 Футбол Ворскла - Олександрія: Де дивитися матч УПЛ 487
15:46 Футбол Яремчук, Безус і Пластун влітку можуть залишити Гент 851
15:40 Футбол Арсенал готовий продати Нельсона 383
15:27 Беттінг Онлайн казино Космолот огляд 347
15:24 Бокс Паркер хоче нокаутувати Фа і наблизитися до Усика 734
15:17 Беттінг Промокод Космолот 427
15:09 Футбол Хацкевич: Гармаша хотілося прибити 520
15:07 Блог Українська біатлоністка запустила власний мерч 508
14:55 Футбол Колос - Рух: Де дивитися матч УПЛ 487
14:39 Футбол Хацкевич: Луческу - той тренер, який потрібен Динамо 413
14:24 Бокс Берінчик планує провести бій проти Лопеса 856
14:09 Футбол Динамо взимку могло підписати бомбардира чемпіонату Хорватії 758
13:59 Блог Український чемпіон жорстко впав на тренуванні 770
13:55 Блог Ти можеш виграти всі кубки, але запам'ятають тебе за шкарпетками: ексдружина Тимощука дотепно потролила колишнього чоловіка 1001
13:54 Легка атлетика Російські легкоатлети не зможуть взяти участь у чемпіонаті Європи 720
13:51 Футбол Ліга чемпіонів: розклад матчів 1/8 фіналу, результати, трансляції, огляд 7820
13:39 Футбол Маркевич: Я щасливий, що Ярославський включається 1057
13:25 Бокс Стівенсон назвав боксера, який би міг перемогти Альвареса 1066
13:09 Футбол Колишнього бека Динамо звинувачують в тому, що він збив людину і втік з місця ДТП 1456
13:08 Блог Герой дня. В Іспанії тренер врятував життя футболісту під час матчу 661
12:59 Футбол Шахтар Донецьк - Маккабі Тель-Авів: анонс і прогноз на матч Ліги Європи 315

Паркер хоче нокаутувати Фа і наблизитися до Усика

Сьогодні 15:24 734 0
Колишній чемпіон світу поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку
Паркер хоче нокаутувати Фа і наблизитися до Усика
#Паркер, #Усик

Джерело - Boxing Scene.

Новозеландський боксер Джозеф Паркер (27-2, 21 КО) хоче досягти вражаючого результату в поєдинку зі співвітчизником Джуніором Фа (19-0, 10 КО) у поєдинку в найближчі вихідні.

Про це заявив сам боксер.

"Ні для кого не секрет, що коли боксер виходить на ринг, йому хочеться нокауту. І це моя мета. Я знаю, що у нього теж буде такий намір, але я переконаний, що у мене є необхідні сили, щоб нокаутувати його. І я скоро зроблю це!", - сказав Паркер.

Очікується, що перемога над Фа відкриє для Паркера шлях до дуелі за пояс WBO або як мінімум до поєдинку з тимчасовим його володарем, який визначиться в бою Усик - Джойс. При цьому планується, що наступний бій Паркер проведе проти екссуперника Усика Дерека Чісори (32-10, 23 KO).

Коментарі ()