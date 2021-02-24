Паркер хоче нокаутувати Фа і наблизитися до Усика

Колишній чемпіон світу поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку

Джерело - Boxing Scene.

Новозеландський боксер Джозеф Паркер (27-2, 21 КО) хоче досягти вражаючого результату в поєдинку зі співвітчизником Джуніором Фа (19-0, 10 КО) у поєдинку в найближчі вихідні.

Про це заявив сам боксер.

"Ні для кого не секрет, що коли боксер виходить на ринг, йому хочеться нокауту. І це моя мета. Я знаю, що у нього теж буде такий намір, але я переконаний, що у мене є необхідні сили, щоб нокаутувати його. І я скоро зроблю це!", - сказав Паркер.

Очікується, що перемога над Фа відкриє для Паркера шлях до дуелі за пояс WBO або як мінімум до поєдинку з тимчасовим його володарем, який визначиться в бою Усик - Джойс. При цьому планується, що наступний бій Паркер проведе проти екссуперника Усика Дерека Чісори (32-10, 23 KO).