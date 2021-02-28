Сауль Альварес (53-2-1, 36 КО) втратив титул WBC Franchise в середній ваговій категорії, вирішивши зосередитися на суперсердньому дивізіоні.

Про це розповів президент WBC Маурісіо Сулейман.

"Фрайнчайзінговий титул присуджується видатним боксерам, яким, таким чином, легше протистояти іншим чемпіонам в своїй ваговій категорії. Канело мав цей привілей в середній вазі, але він повідомив нам, що хоче змінити дивізіон. Своїми рішеннями ми хочемо спростити організацію кращих поєдинків", - сказав Сулейман