Вальдес - Берчельт: відео нокауту

У головному поєдинку вечора на арені The Bubble в MGM Grand, Лас-Вегасі (США) мексиканець Оскар Вальдес (28-0, 22 KO) став чемпіоном першої легкої ваги за версією WBC, перемігши колишнього чемпіона Мігеля Берчельта (37-1, 33 KO).

Вашій увазі відео нокауту:

.@oscarvaldez56 HAS DONE IT!!!!!



An explosive left hand at the bell in Round 10 closes a masterful performance, and he is now a 2-time world champion! 🇲🇽👑#BercheltValdez | #AndTheNew | ESPN pic.twitter.com/HFw8eT7Mqm