Вальдес - Берчельт: відео нокауту

Джерело - Чемпіон.
У головному поєдинку вечора на арені The Bubble в MGM Grand, Лас-Вегасі (США) мексиканець Оскар Вальдес (28-0, 22 KO) став чемпіоном першої легкої ваги за версією WBC, перемігши колишнього чемпіона Мігеля Берчельта (37-1, 33 KO).
Вашій увазі відео нокауту:
.@oscarvaldez56 HAS DONE IT!!!!!— Top Rank Boxing (@trboxing) February 21, 2021
An explosive left hand at the bell in Round 10 closes a masterful performance, and he is now a 2-time world champion! 🇲🇽👑#BercheltValdez | #AndTheNew | ESPN pic.twitter.com/HFw8eT7Mqm
Раніше, поєдинки Кличків увійшли у ТОП-25 найкращих боїв в історії суперважкої ваги.