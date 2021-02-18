Ворд: Я поважаю Вайлдера за його сміливість

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Андре Ворд поважає ексчемпіона світу Деонтея Вайлдера.

Про це заявив сам Ворд.

"Я поважаю Вайлдера за те, що він пізно почав свою кар'єру. Суперважкоатлет часто здатні на це, а ось представникам більш легких ваг це дається важче.

Я поважаю його не тільки за це, але і за готовність виходити на ринг проти найскладнішого суперника в дивізіоні (Тайсона Ф'юрі - прим.). Боксу дуже не вистачає хлопців, які готові відкрити двері для іншого топового бійця у своїй вазі. Вайлдер пішов на це", - сказав Ворд.