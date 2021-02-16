 Арум: Вайлдера зіпсував Трамп | Бокс | Champion.com.ua
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Арум: Вайлдера зіпсував Трамп

Сьогодні 15:41 1337 0
Боб Арум прокоментував поведінку Деонтея Вайлдера
Арум: Вайлдера зіпсував Трамп
#Вайлдер, #Арум, #Трамп

Джерело - espreso.tv.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі американець Деонтей Вайлдер взяв приклад у продукуванні нісенітниць із експрезидента США Дональда Трампа.

Про це розповів промоутер Боб Арум.

"Деонтея Вайлдера зіпсував наш колишній президент Дональд Трамп, який переконаний, що можна видати будь-яку брехню та абсурд і люди в це повірять. У випадку з Трампом люди йому повірили і штурмували Капітолій. Деонтей Вайлдер абсолютно не віддає звіту, що він говорить. Його слова про Тайсона Ф'юрі та Марка Бреланда, приголомшливого хлопця, не мають жодного сенсу. Але ж колишній президент теж чотири роки плодив нісенітниці. Деонтей Вайлдер - просто ще один трампіст", - сказав Арум.

Раніше, Вайлдер звинуватив тренера в отруєні його перед боєм із Ф'юрі.

Нагадаємо, Гірн хоче побачити повернення Вайлдера та Руїса.

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