Арум: Вайлдера зіпсував Трамп

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі американець Деонтей Вайлдер взяв приклад у продукуванні нісенітниць із експрезидента США Дональда Трампа.

Про це розповів промоутер Боб Арум.

"Деонтея Вайлдера зіпсував наш колишній президент Дональд Трамп, який переконаний, що можна видати будь-яку брехню та абсурд і люди в це повірять. У випадку з Трампом люди йому повірили і штурмували Капітолій. Деонтей Вайлдер абсолютно не віддає звіту, що він говорить. Його слова про Тайсона Ф'юрі та Марка Бреланда, приголомшливого хлопця, не мають жодного сенсу. Але ж колишній президент теж чотири роки плодив нісенітниці. Деонтей Вайлдер - просто ще один трампіст", - сказав Арум.