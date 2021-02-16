Арум: Вайлдера зіпсував Трамп

Джерело - espreso.tv.
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі американець Деонтей Вайлдер взяв приклад у продукуванні нісенітниць із експрезидента США Дональда Трампа.
Про це розповів промоутер Боб Арум.
"Деонтея Вайлдера зіпсував наш колишній президент Дональд Трамп, який переконаний, що можна видати будь-яку брехню та абсурд і люди в це повірять. У випадку з Трампом люди йому повірили і штурмували Капітолій. Деонтей Вайлдер абсолютно не віддає звіту, що він говорить. Його слова про Тайсона Ф'юрі та Марка Бреланда, приголомшливого хлопця, не мають жодного сенсу. Але ж колишній президент теж чотири роки плодив нісенітниці. Деонтей Вайлдер - просто ще один трампіст", - сказав Арум.
Раніше, Вайлдер звинуватив тренера в отруєні його перед боєм із Ф'юрі.
Нагадаємо, Гірн хоче побачити повернення Вайлдера та Руїса.