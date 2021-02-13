Джерело - fightnews.info.
Найближчим часом стане відоме місце проведення реваншу між Олександром Повєткіним та Ділліаном Вайтом.
Про це розповів промоутер Едді Гірн.
"Ми розглядаємо Гібралтар. Це просто один з варіантів. Наша головна проблема зараз полягає в тому, що Португалія, де знаходиться Ділліан Вайт, потрапила в червону зону. Немає ідеальних варіантів, але ми повинні з цим впоратися. Якщо ми вирушимо в Гібралтар, це усуне будь-які проблеми з перериванням тренувального табору", - заявив промоутер.
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"З точки зору логістики, це влаштувати складно, але можливо, тому що ми можемо зробити що завгодно. Ми буквально весь час сидимо на телефоні. Ближче до вихідних ми оголосимо місце проведення цього бою", - сказав Гірн
Раніше промоутер Повєткіна не виключив перенесення реваншу з Вайтом.