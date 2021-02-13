Найближчим часом стане відоме місце проведення реваншу між Олександром Повєткіним та Ділліаном Вайтом.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Ми розглядаємо Гібралтар. Це просто один з варіантів. Наша головна проблема зараз полягає в тому, що Португалія, де знаходиться Ділліан Вайт, потрапила в червону зону. Немає ідеальних варіантів, але ми повинні з цим впоратися. Якщо ми вирушимо в Гібралтар, це усуне будь-які проблеми з перериванням тренувального табору", - заявив промоутер.