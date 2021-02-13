Деонтею Вайлдеру потрібно повернутися на ринг

Джерело - BoxingScene.

Ділліан Вайт повинен перемогти Олександра Повєткіна, щоб претендувати на бої за титул чемпіона світу.

"Наразі для Ділліан Вайта найважливішим є 6-е березня. Якщо він програє реванш з Повєткіним, то може забути про поєдинок з Деонтеєм Вайлдером, і про те, щоб битися за титул чемпіона світу. Він обов'язково повинен вигравати цей бій", - заявив промоутер.

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"Я б дуже хотів організувати бій Вайт - Вайлдер. Мені здається, Деонтею необхідно повернутися в ринг. Безумовно, йому не слід було б відразу ж битися з Ділліаном Вайтом. Для початку він мав би провести проміжний бій", - сказав Гірн.

Нагадаємо, промоутер Повєткіна не виключив перенесення реваншу з Вайтом.