Промоутер Повєткіна не виключив перенесення реваншу з Вайтом

Реванш Олександра Повєткіна (36-2-1, 25 КО) проти Ділліана Вайта (27-2, 18 КО), призначений на 6 березня, можуть перенести.

Про це заявив промоутер росіянина Андрій Рябінський.

"Офіційно рішення про перенесення не прийнято, хоча розмови про нього ведуться в зв'язку з ситуацією у Великій Британії з коронавірусів. Також ми вже обговорювали можливість проведення цього поєдинку в іншій країні.

Поки ніхто не знає, як вийде. Виключати можливість перенесення бою Саші з Уайтом не доводиться, але на цей час я б не сказав, що ймовірність цього висока.

Найбільша проблема в тому, як виходити на пік форми в разі перенесення термінів. Дуже хотілося б заздалегідь знати терміни, а все інше не так сильно нас турбує", - зазначив Рябінський.