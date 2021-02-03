Джерело - Matchroom Boxing.
Британський суперважковаговик Ділліан Вайт має сумніви щодо того, що росіянин Олександр Повєткін перехворів на коронавірус.
Про це заявив сам боксер.
"Чесно кажучи я не впевнений. Одна з головних зірок російського спорту захворіла на коронавірус і потрапила в лікарню, але про це не було новин. Тільки в боксерських новинах про це писали, але не в національних.
Зрозумійте, якби я, Джошуа, Ф'юрі або інший спортсмен захворівCOVID-19, то про це повідомили б в новинах, адже ми - зірки у своїй країні.
Але тут все інакше. Якщо Повєткін дійсно хворів на коронавірус, то слава богу, що він не помер. Він уже вилікувався і повернувся. У нього є сім'я і на щастя, він зараз здоров", - сказав Вайт.
Нагадаємо, Повєткін і Вайт проведуть реванш 6 березня. У першому поєдинку в серпні 2020 року росіянин відправив британця в нокаут в 5-му раунді.
Реванш повинен був відбутися в листопаді 2020 року, але його перенесли через хворобу Повєткіна.
Раніше Ділліан Вайт заявив, що реванш з Повєткіним - головний бій в його кар'єрі.