Британський суперважковаговик Ділліан Вайт має сумніви щодо того, що росіянин Олександр Повєткін перехворів на коронавірус.

Про це заявив сам боксер.

"Чесно кажучи я не впевнений. Одна з головних зірок російського спорту захворіла на коронавірус і потрапила в лікарню, але про це не було новин. Тільки в боксерських новинах про це писали, але не в національних.

Зрозумійте, якби я, Джошуа, Ф'юрі або інший спортсмен захворівCOVID-19, то про це повідомили б в новинах, адже ми - зірки у своїй країні.

Але тут все інакше. Якщо Повєткін дійсно хворів на коронавірус, то слава богу, що він не помер. Він уже вилікувався і повернувся. У нього є сім'я і на щастя, він зараз здоров", - сказав Вайт.