Хірн назвав можливих суперників для Хейні

Джерело - 24boxing.com.ua.
Девін Хейні може провести бій проти Хорхе Лінареса у квітні цього року.
Про це розповів промоутер Едді Гірн.
"Згідно з моїм планом, Девін все ще повинен побитися в квітні. Знаєте, якщо Раян Гарсія так і не поб'ється з ним, тоді наступним хлопцем в черзі буде Хав'єр Фортуна. При цьому до мене доходили чутки, що з Фортуною може боксувати сам Гарсія. Якщо це дійсно так, то я волів би звести Девіна Хейні з Хорхе Лінаресом", - заявив промоутер.
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"Я думаю, це дійсно хороший бій. Не думаю, що хоч хтось розчарується, якщо ми організуємо бій Хейні проти Лінареса. Мені здається, його чекатиме найбільший тест в кар'єрі", - сказав Гірн.