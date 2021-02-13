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Хірн назвав можливих суперників для Хейні

Сьогодні 10:39 297 0
Девін має провести бій у квітні
Хірн назвав можливих суперників для Хейні
#Гірн, #Хейні, #Лінарес

Джерело - 24boxing.com.ua.

Девін Хейні може провести бій проти Хорхе Лінареса у квітні цього року.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Згідно з моїм планом, Девін все ще повинен побитися в квітні. Знаєте, якщо Раян Гарсія так і не поб'ється з ним, тоді наступним хлопцем в черзі буде Хав'єр Фортуна. При цьому до мене доходили чутки, що з Фортуною може боксувати сам Гарсія. Якщо це дійсно так, то я волів би звести Девіна Хейні з Хорхе Лінаресом", - заявив промоутер.

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"Я думаю, це дійсно хороший бій. Не думаю, що хоч хтось розчарується, якщо ми організуємо бій Хейні проти Лінареса. Мені здається, його чекатиме найбільший тест в кар'єрі", - сказав Гірн.

Раніше Хейні закликав WBC організувати йому бій з Лопесом.

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