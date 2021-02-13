Хірн назвав можливих суперників для Хейні

Девін Хейні може провести бій проти Хорхе Лінареса у квітні цього року.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Згідно з моїм планом, Девін все ще повинен побитися в квітні. Знаєте, якщо Раян Гарсія так і не поб'ється з ним, тоді наступним хлопцем в черзі буде Хав'єр Фортуна. При цьому до мене доходили чутки, що з Фортуною може боксувати сам Гарсія. Якщо це дійсно так, то я волів би звести Девіна Хейні з Хорхе Лінаресом", - заявив промоутер.