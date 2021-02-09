Лопес назвав умови бою з Хейні

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес висловився про можливий поєдинок з володарем пояса WBC Девіна Хейні.

Про це розповів сам боксер.

"Я готовий зустрітися з Хейні. Але спочатку йому потрібно довести свою майстерність. Девін провів всього пару боїв проти суперників з першої десятки рейтингу. У нього не було гучних перемог, над ким-то рівня Джервонти Девіса.

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Хейні, а також інші хлопці, такі як Девіс і Гарсія, повинні проявити себе, довести, що вони гідні. Так само, як це зробив я, коли переміг Ломаченко і забрав всі титули. Подачок не буде", - розповів Лопес.