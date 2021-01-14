Хейні закликав WBC організувати йому бій з Лопесом

Чемпіон WBC в легкій вазі Девін Хейні хоче провести бій з володарем титулів WBA, WBO, IBF і WBC Franchise Теофімо Лопесом.

Про це заявив сам боксер.

"Боксерські організації кажуть, що у нас є абсолютний чемпіон. Але я, як володар поясу WBC, з цим не згоден. Ясності ніякої немає. Схоже, що і сам Маурісіо Сулейман (глава WBC - прим. Ред.) Не може пояснити це. він говорить одне в одному випадку, і інше - в другому.

Я ніколи не збирався залишати пояс. У мене є пропозиція до Лопеса: "Чому б нам не влаштувати цей бій, щоб позбутися від всієї плутанини?" Все б нарешті дізналися, хто справжній король", - заявив Хейні.