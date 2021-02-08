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Єдиний тренер якого сприймає Усик - це Ломаченко, - ексадвокат українця

Сьогодні 11:41 379 0
Це єдиний авторитет для нього
Єдиний тренер якого сприймає Усик - це Ломаченко, - ексадвокат українця
#Усик, #Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

Анатолій Миколайович Ломаченко завжди впливав на тренувальний процес Олександра Усика.

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Про це Чемпіону розповів колишній адвокат українського боксера Микола Ковальчук.

"Єдиний тренер якого сприймає Усик - це Анатолій Миколайович Ломаченко. Це єдиний авторитет для нього і лише його зауваження та поради він приймає, мабуть, як батька. Анатолій Миколайович завжди впливав так чи інакше на тренувальний процес Олександра", - заявив Ковальчук.

РанішеУсик пояснив, чому попросив називати себе російським, а не українським ім'ям.

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