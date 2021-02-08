Релігія добре дисциплінує Усика, - ексадвокат боксера

Олександр дуже творча особистість

Джерело - Чемпіон.

У Олександра Усика хайп перед поєдинками виходить краще, ніж у будь-кого з наших боксерів.

Про це Чемпіону розповів колишній адвокат українського боксера Микола Ковальчук.

"Усик приємний хлопець у спілкуванні. Дуже цінить свою сім’ю - дітей, дружину , маму. Творча особистість. Тому у нього так званий хайп перед поєдинками виходить краще, ніж у будь-кого з наших боксерів. Ну хіба що у Івана Редкача хайп на такому ж рівні", - заявив адвокат.

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"Так, він релігійна людина, ходить до церкви щонеділі, молиться, особливо багато перед поєдинками. Це, як я розумію, в певній мірі і медитація для нього. Він таким чином ще краще збалансований морально і в правильному настрої підходить до поєдинку. Перед самим поєдинком в роздягальні теж саме, він дуже любить релігійні ритуали. І це добре, бо це його дисциплінує", - підсумував Ковальчук.

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