В інтерв'ю на YouTube-каналі Ходят слухи Український боксер Олександр Усик (18-0, 13 КО) пояснив скандал навколо свого ім'я

"Була пресконференція. Під час неї на столах стоять таблички з іменами бійців, промоутерів. І спочатку було написано Aleхandr, а потім – Oleхandr. І журналістка мене спитала, як мені більше подобається. Це міжнародне ім'я. Немає такого, що я українець і мене називають так тільки в Україні. Я відповів, що більше подобається Александр, тому що є абревіатура, яку я використовую з дитинства – UA. Тобто це Усик Александр і Україна. Я собі таку штуку придумав у 14 років. І з цього інтернет-блогери роздули те, що я якось підтримую наших сусідів", – пояснив Усик.