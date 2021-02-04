Усик розповів про взаємини з братами Кличками

Суперважковаговик Олександр Усик (18-0, 13 КО) є великим фанатом боксу Віталія та Володимира Кличків.

Про це розповів сам боксер.

"У мене з ними досить хороші стосунки. Ці два хлопці дуже сильно нашу країну підняли на високий рівень у світі спорту. Коли ми були в Таллінні на чемпіонаті Європи в 2005 року, мені тоді було 16 або 17 років, то коли дізнавалися, що ми з України, говорили: "О, Україна ... Шевченко, Кличко".

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