Усик розповів про взаємини з братами Кличками

Суперважковаговик Олександр Усик (18-0, 13 КО) є великим фанатом боксу Віталія та Володимира Кличків.
Про це розповів сам боксер.
"У мене з ними досить хороші стосунки. Ці два хлопці дуже сильно нашу країну підняли на високий рівень у світі спорту. Коли ми були в Таллінні на чемпіонаті Європи в 2005 року, мені тоді було 16 або 17 років, то коли дізнавалися, що ми з України, говорили: "О, Україна ... Шевченко, Кличко".
Не скажу, що я великий фанат боксу Віталія та Володимира, але те, що вони зробили для спорту, і що вони продовжують робити після завершення кар'єри... Їх знають навіть в США, це дуже круто. З обома здорові відносини, ми на телефоні, можемо пообідати. Віталій Володимирович може зателефонувати: "Давай пообідаємо, поспілкуємося". Я завжди із задоволенням. Ми можемо про спорт поговорити, про життя, може дати якісь поради", - сказав Усик.