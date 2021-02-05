Кличка не введуть до Залу боксерської слави через пандемію коронавірусу

Церемонію перенесли на насутпний рік

Міжнародний зал боксерської слави (IBHOF) удруге поспіль відклав проведення урочистої церемонії включення нових членів, що мала відбутися у червні 2021-го, на наступний рік через тривалу пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Klitschko-brothers.com.

У 2022-у на церемонії, запланованій на 9-12 червня у штаб-квартирі IBHOF в Канастоті (США), приймуть нових членів Залу слави одразу за три роки - 2020-й, 2021-й та 2022-й. Серед нихі - легендарний український боксер Володимир Кличко.

Кличка-молодшого включили до Залу боксерської слави наприкінці 2020 року разом з американцями Флойдом Мейвезером та Андре Вордом.

Раніше, Усик розповів про взаємини з братами Кличками.