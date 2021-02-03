 Джойс розповів, коли відбудеться бій з Усиком | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
CAS прийняв рішення у справі Ястремської
Сьогодні 18:10 1190
Астон Вілла - Вест Гем: онлайн-трансляція матчу 22 туру АПЛ. LIVE
Сьогодні 21:42 216
Наполі - Аталанта: онлайн-трансляція півфіналу Кубку Італії. LIVE
Сьогодні 21:42 1112
Шахтар програв Словану у контрольному матчі
Сьогодні 17:56 1069
Шахтар зацікавився бразильським талантом
Сьогодні 16:54 599
Динамо подало заявку на Лігу Європи
Сьогодні 16:24 1140
УАФ підтвердила товариський матч України з Чехією
Сьогодні 14:40 577
Родрігес відмовився переходити у турецький клуб
Сьогодні 11:28 2537
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 9:0. Огляд матчу
Сьогодні 09:58 1595
Костюк розгромила Дабровскі в 1 колі Grampians Trophy
Сьогодні 06:37 1016
Блоги
Майстер-клас від Севільї: феноменальний контроль м'яча та гол у ворота Валенсії
Майстер-клас від Севільї: феноменальний контроль м'яча та гол у ворота Валенсії Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:26 437
День народження кєнта! Божевільна гармата Олександра Алієва у ворота Порту
День народження кєнта! Божевільна гармата Олександра Алієва у ворота Порту Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:43 1252
Це мразь: менеджер Ломаченка відреагував на суддівські записки в бою проти Лопеса
Це мразь: менеджер Ломаченка відреагував на суддівські записки в бою проти Лопеса Андрій Твердохліб
Сьогодні 05:56 5924 1
Відео дня. Магучіх стрибнула на 2,06 - це четвертий результат в історії
Відео дня. Магучіх стрибнула на 2,06 - це четвертий результат в історії Андрій Твердохліб
Сьогодні 05:37 1765
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихатиме його в Аталанті
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихатиме його в Аталанті Андрій Твердохліб
Вчора 13:00 4506
Мистецтво виконання булітів: французький хокеїст забив неймовірний гол однією рукою
Мистецтво виконання булітів: французький хокеїст забив неймовірний гол однією рукою Андрій Твердохліб
Вчора 12:31 1141
Ліверпуль забив фантастичний гол у ворота Вест Гема: 5 дотиків і м'яч у воротах
Ліверпуль забив фантастичний гол у ворота Вест Гема: 5 дотиків і м'яч у воротах Андрій Твердохліб
Вчора 12:21 3980
Мережу обурили нові фото Донбас Арени. Стадіон у жахливому стані
Мережу обурили нові фото Донбас Арени. Стадіон у жахливому стані Valeriy Ruchka
01.02.2021 20:35 7491
У чемпіонаті Бразилії голкіпер отримав жахливий удар бутсою в обличчя
У чемпіонаті Бразилії голкіпер отримав жахливий удар бутсою в обличчя Valeriy Ruchka
01.02.2021 19:43 758
Відео дня. Як Коваленко прощався з Шахтарем
Відео дня. Як Коваленко прощався з Шахтарем Valeriy Ruchka
01.02.2021 16:11 1845
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:54 Футбол Манчестер Сіті та Лестер здобули перемоги у 22 турі АПЛ 76
21:42 Пряма трансляція Наполі - Аталанта: онлайн-трансляція півфіналу Кубку Італії. LIVE 1112
21:42 Пряма трансляція Астон Вілла - Вест Гем: онлайн-трансляція матчу 22 туру АПЛ. LIVE 216
21:39 Бокс Вайт: Не вірю, що Повєткін був хворим на коронавірус 219
21:28 Баскетбол Унікаха виключила Геруна зі складу 207
21:21 Футбол Шахтар - Слован 0:1. Огляд матчу 191
21:09 Бокс Джойс розповів, коли відбудеться бій з Усиком 431
20:58 Баскетбол Дніпро переграв Тернопіль у Суперлізі 282
20:41 Футбол Дніпро-1 орендував вінгера Фламенго 355
20:26 Хокей. УХЛ Донбас з труднощами переміг Сокіл у 31 турі УХЛ 517
20:10 Бокс Вайт: Реванш з Повєткіним - головний бій у моїй кар'єрі 743
19:55 Футбол Визначився перший фіналіст чемпіонату африканських націй 667
19:41 Футбол Верес програв Львову у контрольному матчі 508
19:31 Пряма трансляція Бернлі - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 22 туру АПЛ. LIVE 421
19:25 Футбол СК Дніпро-1 втратив перемогу над Будучност у контрольному матчі 485
19:18 Блог Я б тебе, н***й, й****в, ти ліг би - Алієв погрожував поліцейському. 18+ 3916
19:12 Блог Швед знову забиває за бельгійський Мехелен 871
19:09 Футбол Лаціо підписало правнука фашистського диктатора Муссоліні 1168
19:00 Блог Відео дня. Як син Роналду святкував гол батька 390
18:54 Футбол Коваленко повернувся до України 1779
18:40 Футбол Олександрія зіграла внічию з ЛКС Лодзь у контрольному матчі 618
18:26 Футбол Минай переміг команду з Північної Македонії у контрольному матчі 706
18:13 Блог Мудрик оформив геніальний асист за Шахтар. Коноплянка не підвів 1429
18:10 Теніс CAS прийняв рішення у справі Ястремської 1190
17:56 Футбол Шахтар програв Словану у контрольному матчі 1069

Джойс розповів, коли відбудеться бій з Усиком

Сьогодні 21:09 431 0
Британець готується до поєдинку з українцем
Джойс розповів, коли відбудеться бій з Усиком
#Усик, #Джойс

Джерело - BT Sport.

Британський боксер Джо Джойс планує у квітні 2021 року провести бій з Олександром Усиком.

Про це заявив сам боксер.

"Схоже, поєдинок відбудеться в квітні. Начебто переговори йдуть добре. Все проходить гладко, бій майже затверджений.

Я багато чому навчився з моменту нашого першого бою. Усик трохи набрав масу і, можливо, трохи розгубив швидкість. Так що я зрівнявся з ним і сподіваюся взяти верх над ним в наступному бою. Ми билися в 2013 році, а я приєднався до збірної Великої Британії тільки в травні 2012 року. Я отримав багато досвіду в WSB і більш дрібних турнірах, в яких перемагав", - сказав Джойс.

30 січня WBO дала Усику і Джойсу 15 днів на те, щоб домовитися з приводу проведення бою.

Нагадаємо, катмен Усика назвав найбільш виснажливий бій для українця.

Коментарі ()