Джойс розповів, коли відбудеться бій з Усиком

Британський боксер Джо Джойс планує у квітні 2021 року провести бій з Олександром Усиком.

Про це заявив сам боксер.

"Схоже, поєдинок відбудеться в квітні. Начебто переговори йдуть добре. Все проходить гладко, бій майже затверджений.

Я багато чому навчився з моменту нашого першого бою. Усик трохи набрав масу і, можливо, трохи розгубив швидкість. Так що я зрівнявся з ним і сподіваюся взяти верх над ним в наступному бою. Ми билися в 2013 році, а я приєднався до збірної Великої Британії тільки в травні 2012 року. Я отримав багато досвіду в WSB і більш дрібних турнірах, в яких перемагав", - сказав Джойс.