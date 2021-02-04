Джойс знає секрет перемоги над Усиком

Британський боксер Джо Джойс ретельно підготується до бою проти Олександра Усика.

Про це розповів сам боксер.

"Весь мій тренувальний табір буде побудований навколо поєдинку з Олександром. У мене будуть найкращі спаринги, тренери розроблять для мене тактику українця. Я буду готуватися виключно до цього поєдинку.

Ми будемо битися в професійних рукавичках, а я роками розширив свій арсенал за рахунок силових ударів. Моєї сили буде досить, щоб зупинити Усика. Просто потрібно підібратися до Олександра, різати кути і не дозволяти йому занадто багато рухатися навколо.

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Усика буде важко зловити, щоб нанести удар, адже він дуже майстерний. Але я буду бити його всюди: по носі, по тілу, по руках, по голові. Це йому не сподобається", - сказав Джойс.