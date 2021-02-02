Катмен Усика назвав найбільш виснажливий бій для українця

Бій Олександра Усика з Муратом Гассієвим був одностороннім.

Про це заявив катмен українця Расс Анбер.

"Поєдинок проти Брієдіса, ймовірно, був самим виснажливим для Усика у фізичному плані, адже він пропускав, брав удари і відповідав на них.

В інших же боях він вів себе цілком упевнено, в тому числі в поєдинку з Гассієвим. При всій повазі до Мурату їх бій був одностороннім. Потрібно сильно постаратися, щоб знайти десять потужних ударів, які Усик пропустив за весь поєдинок", - розповів Анбер.