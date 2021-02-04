Лопес прийняв рішення щодо реваншу з Ломаченком

Абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопес назвав своїх наступних суперників.

Про це розповів сам боксер.

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"Знаєте, чому я досі не піднявся дивізіоном вище? Це мій обов'язковий претендент. Хочу віддати йому належне. Адже він пробився крізь елімінатор, як це свого часу зробив я сам. Тобто я б'юся з ним не тому, що хочу. А з тієї причини, що я мушу. Зараз підняли крик, що я когось там боюся. Неправда. Просто я дотримуюся правил гри. Якщо все піде так, як я запланував, то наступним після Камбососа буде Девін Хейні", - розповів Лопес.