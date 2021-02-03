Це мразь: менеджер Ломаченка відреагував на суддівські записки в бою проти Лопеса

Джерело - Чемпіон.

Менеджер Василя Ломаченка Егіс Клімас не згоден із рішенням суддів у чемпіонському поєдинку українця проти Теофімо Лопеса.

"Та взагалі мразь! Я навіть не хочу про це розмовляти. Які тут записки? Я не знаю, що і куди вони дивилися. Особливо 119-109 - це взагалі не виливається нікуди."

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Також Клімас розповів коли може відбутися бій-реванш Лопес - Ломаченко.

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