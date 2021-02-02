Ломаченко та Лопес отримали пропозицію влаштувати бій-реванш

Українець Василь Ломаченко та американець Теофімо Лопес отримали пропозицію провести матч-реванш у Катарі

Про це заявив менеджер українського боксера Егіс Клімас.

"Я розмовляв з Бобом Арумом, і він сказав мені, що принц чи шейх Катару, який сильно поважає Васю, сам вийшов на Top Rank і запитав, чи можна затягнути цей матч-реванш в Катар. Знову ж таки, ми не можемо на сьогоднішній день це обговорювати. Нам потрібно зараз почекати, поки влагодяться всі ці вакцинації, коли люди знову почнуть мігрувати, тому що деякі країни закриті, деякі відкриті. Поки ситуація не налагодиться, то нічого не вийде. Навіть переговорів ніхто не буде вести.

Лопес взагалі говорить зараз уже про гонорар із семи нулями. Йому шість нулів вже не підходить, йому вже потрібно сім. Але він опуститься на землю в недалекому майбутньому. Наразі цей реванш потрібен більше Лопесу, ніж Васі", - розповів Клімас.