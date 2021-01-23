Воррен: Джойс переможе Усика

Джо Джойс (12-0, 11 КО) зможе перемогти українця Олександра Усика (18-0, 13 KO).

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Про це промоутер заявив промоутер Френк Воррен.

"Усику 34 роки. Він піднявся на вагову категорію вгору і, можливо, все ще може вписатися в ліміт першої важкої ваги. А Джо - великий боксер у суперважкій вазі. Усик дуже швидкий, ми бачили це, однак я вважаю, що Джойс переможе і Дерека Чісору, і Олександра Усика", - сказав Воррен.