Ексчемпіон світу виділив ваду Усика у суперважкій вазі

Українському боксеру Олександру Усику у суперважкій вазі не вистачає нокаутуючого удару.

Про це розповів колишній чемпіон світу Джозеф Паркер.

"Усик - розумний боєць. Він постійно рухався в останньому бою. Я вважаю, що багато боксерів будуть пересуватися, коли опиняться в рингу з Дереком Чісорою, адже він йде вперед і викидає потужні бомби.

Я вважаю, що Усик боксував досить грамотно, йому вдалося здобути перемогу. Я не впевнений в його потужності в суперважкій вазі. Не знаю, чи потрясав він Чісору. Мені здалося, що Усик все ж потряс його кілька разів, але я не впевнений, що у нього є разовий нокаутуючий удар", - сказав Паркер.