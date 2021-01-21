Ексчемпіон світу виділив ваду Усика у суперважкій вазі

Джерело - espreso.tv.
Українському боксеру Олександру Усику у суперважкій вазі не вистачає нокаутуючого удару.
Про це розповів колишній чемпіон світу Джозеф Паркер.
"Усик - розумний боєць. Він постійно рухався в останньому бою. Я вважаю, що багато боксерів будуть пересуватися, коли опиняться в рингу з Дереком Чісорою, адже він йде вперед і викидає потужні бомби.
Я вважаю, що Усик боксував досить грамотно, йому вдалося здобути перемогу. Я не впевнений в його потужності в суперважкій вазі. Не знаю, чи потрясав він Чісору. Мені здалося, що Усик все ж потряс його кілька разів, але я не впевнений, що у нього є разовий нокаутуючий удар", - сказав Паркер.
Нагадаємо, Усик отримав лист WBO і чекає пропозицій від Джошуа і Ф'юрі.