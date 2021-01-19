Усик назвав ціну за відстрочку бою з Джошуа

 Усик вимагає 2,7 млн доларів за відстрочку бою з Джошуа | Бокс | Champion.com.ua
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#Усик, #Джошуа

Джерело - sportarena.com.

Український суперважковаговик Олександр Усик хоче отримати 2,71 млн доларів за відстрочку обов'язкового захисту чемпіонського титулу WBO в суперважкій вазі.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Можете уявити, що я йду до Ф'юрі і Джошуа і кажу: Щоб всі титули були на кону, ви повинні заплатити три відсотки керівним органам. Це по 300 тис фунтів за чотири титули - 1,6 млн доларів. Додайте сюди ще IBO - 2,03 млн доларів.

Ви обоє маєте заплатити ці гроші керівним органам. А, і тепер Олександр Усик хоче 2,71 млн доларів, ви в порядку, хлопці? Просто дістаньте пару мільйонів зі своєї кишені", - розповів Гірн.

Нагадаємо, промоутер підтвердив ведення переговорів про бій Усик – Джойс.

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