Усик назвав ціну за відстрочку бою з Джошуа

Український суперважковаговик Олександр Усик хоче отримати 2,71 млн доларів за відстрочку обов'язкового захисту чемпіонського титулу WBO в суперважкій вазі.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Можете уявити, що я йду до Ф'юрі і Джошуа і кажу: Щоб всі титули були на кону, ви повинні заплатити три відсотки керівним органам. Це по 300 тис фунтів за чотири титули - 1,6 млн доларів. Додайте сюди ще IBO - 2,03 млн доларів.

Ви обоє маєте заплатити ці гроші керівним органам. А, і тепер Олександр Усик хоче 2,71 млн доларів, ви в порядку, хлопці? Просто дістаньте пару мільйонів зі своєї кишені", - розповів Гірн.