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Про Володимира Кличка зняли новий фільм

Сьогодні 16:39 523 0
BecomingX створила 16 картин
Про Володимира Кличка зняли новий фільм
#Кличко

Джерело - klitschko-brothers.com.

Легендарний український боксер, переможець Олімпіади-1996 року, член Міжнародного залу боксерської слави Володимир Кличко став головним героєм чергового фільму проекту BecomingX.

Про це повідомляє klitschko-brothers.com.

Фільм, присвячений видатному спортсмену і відомому філантропові вийшов з девізом: "Що потрібно, щоб домінувати в спорті". Творці картини заявляють, що хотіли з незвичайного боку показати одного з найбільш домінуючих чемпіонів в історії суперважкої ваги.

Як стверджують засновники проєкту, їх мета - допомогти в створенні світу, де кожен зможе реалізувати свій потенціал. "Ми стурбовані тим, що багато людей вважають, що" успіх "залежить від того, скільки грошей ви заробляєте, від машини, яку ви керуєте, або від того, скільки лайків ви отримаєте в соціальних мережах. Ми стурбовані тим, що талант розглядається як якась міфічна генетична сила, якою володіють далеко не всі, а не як результат рішучості, важкої роботи і досвіду. Ми стурбовані тим, що наші системи освіти недостатньо добре готують молодих людей до майбутнього. Найбільше нас турбує те, що більшість людей не усвідомлюють, чого вони дійсно можуть досягти. Отже, ми вирішили це змінити", - зазначають творці фільму.

Відзначимо, героями попередніх картин компанії стали в тому числі Ченнінг Татум, Джулія Робертс, Бір Гріллс, Роджер Федерер. Всього BecomingX створила 16 картин.

Раніше Повєткін виявив бажання провести реванш з Володимиром Кличком.

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