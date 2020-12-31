 Повєткін: Із задоволенням ще раз би вийшов на ринг проти Кличка | Бокс | Champion.com.ua
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Повєткін: Із задоволенням ще раз би вийшов на ринг проти Кличка

Сьогодні 18:10 379 0
Росіянин готовий до реваншу проти українця
Повєткін: Із задоволенням ще раз би вийшов на ринг проти Кличка
#Повєткін, #Кличко

Джерело - ТАСС.

Російський суперважковаговик Олександр Повєткін хоче провести ще один бій проти Володимира Кличка.

Про це заявив сам боксер.

"Я про цей поєдинок особливо не думаю. Як було, так було. У будь-якому випадку, Володимир Кличко - хороший і сильний боксер. Ну я програв, не заперечую. У мене не вийшло нічого зробити з того, що планував.

Реванш? Якщо нам судилося ще раз побоксувати, то зроблю це із задоволенням. Якщо немає - нічого страшного. Я не буду рватися до цього бою або через себе переступати, мовляв, хочу його шалено", - сказав Повєткін.

Нагадаємо, Кличко переміг Повєткіна суддівським рішенням (119: 104, 119: 104, 119: 104).

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