Повєткін: Із задоволенням ще раз би вийшов на ринг проти Кличка

Російський суперважковаговик Олександр Повєткін хоче провести ще один бій проти Володимира Кличка.

Про це заявив сам боксер.

"Я про цей поєдинок особливо не думаю. Як було, так було. У будь-якому випадку, Володимир Кличко - хороший і сильний боксер. Ну я програв, не заперечую. У мене не вийшло нічого зробити з того, що планував.

Реванш? Якщо нам судилося ще раз побоксувати, то зроблю це із задоволенням. Якщо немає - нічого страшного. Я не буду рватися до цього бою або через себе переступати, мовляв, хочу його шалено", - сказав Повєткін.