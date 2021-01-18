 Лопес: Ломаченко - великий чемпіон | Бокс | Champion.com.ua
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Лопес: Ломаченко - великий чемпіон

Сьогодні 14:57 988 0
Лопес дав пораду Ломаченку
Лопес: Ломаченко - великий чемпіон
#Лопес, #Ломаченко

Джерело - sport.ua.

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) дав пораду українському боксеру Василю Ломаченку (14-2, 10 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Зосередься на своїх подальших діях; ти програв. Ти не зможеш повернути цю перемогу.

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Я думаю, йому потрібно рухатися вперед. Ось що я намагаюся сказати йому під час усіх цих інтерв'ю. Просто йти вперед. Незалежно від того, чи залишиться він у вазі 135 фунтів.

Я думаю, що він — великий чемпіон, бажаю йому успіхів", — додав Лопес.

Нагадаємо, переговори щодо бою Лопес - Камбосос припинені.

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