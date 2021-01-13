Переговори щодо бою Лопес - Камбосос припинені

Більш вірогідним наступним суперником Лопеса стає Хейні

У чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса є проблеми з переговорами зі своїм обов'язковим претендентом по лінії IBF австралійцем Джорджем Камбососом-молодшим.

Про це повідомляє boxingnews24.

Джерело зазначає, що заборона на відвідування Австралії, який діє прямо зараз, може стати фактором, який завадить чемпіону IBF / WBA / WBC Franchise / WBO в легкій вазі Лопесу, провести бій на цьому континенті.

Чи не вийде привезти Камбососа в США, щоб битися з Теофімо, тому що ніхто ніколи не чув про цього хлопця, а значить квитки продаватися не будуть.

Теофімо не може битися в Лас-Вегасі перед глядачами, а в Техасі, де дозволено відвідувати вечора боксу, навіть на Теофімо мало хто піде.

Таким чином, фаворитом в якості ймовірного суперника Лопеса стає Девін Хейні.