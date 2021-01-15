Арум назвав умову для проведення бою Лопес - Девіс

Бажання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса провести поєдинок проти володаря титулу WBA Regular Джервонти Девіса є замало.

Про це заявив керівник промоутерської компанії Top Rank Боб Арум.

"Лопес викликає Девіса? Це чудово. Ми влаштуємо цей бій, але за умови, що нам подзвонять з промоутерської компанії Флойда Мейвезера з відповідною пропозицією. В іншому випадку ми будемо обговорювати поєдинок проти Джорджа Камбососа, обов'язкового претендента.

Я вважаю, що поєдинок Лопеса з Девісом був би дуже великим. Принаймні тут, в Сполучених Штатах", - заявив Арум.