 Арум назвав умову для проведення бою Лопес - Девіс | Бокс | Champion.com.ua
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Арум назвав умову для проведення бою Лопес - Девіс

Сьогодні 06:15 566 0
Менеджер Теофімо чекає дзвінка від Мейвезера
Арум назвав умову для проведення бою Лопес - Девіс
#Лопес, #Арум

Джерело - Gareth A Davies.

Бажання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса провести поєдинок проти володаря титулу WBA Regular Джервонти Девіса є замало.

Про це заявив керівник промоутерської компанії Top Rank Боб Арум.

"Лопес викликає Девіса? Це чудово. Ми влаштуємо цей бій, але за умови, що нам подзвонять з промоутерської компанії Флойда Мейвезера з відповідною пропозицією. В іншому випадку ми будемо обговорювати поєдинок проти Джорджа Камбососа, обов'язкового претендента.

Я вважаю, що поєдинок Лопеса з Девісом був би дуже великим. Принаймні тут, в Сполучених Штатах", - заявив Арум.

Нагадаємо, що в ніч з 17 на 18 жовтня Лопес виграв у Василя Ломаченка бій рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном в легкій вазі.

Раніше, Лопес назвав дату повернення на ринг.

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