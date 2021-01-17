 Бетербієв дізнався дату наступного бою | Бокс | Champion.com.ua
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Бетербієв дізнався дату наступного бою

Сьогодні 20:09 428 0
Поєдинок з великою ймовірністю відбудеться у Москві
Бетербієв дізнався дату наступного бою
#Бетербієв

Джерело - iSport.ua.

Чемпіон світу за версіями IBF і WBC в напівважкій вазі росіянин Артур Бетербієв проведе бій проти німця Адама Дайнеса.

Про це повідомляє пресслужба WBC.

Поєдинок, який спочатку повинен був відбутися в кінці січня, відбудеться 20 березня. Зустріч перенесли через виявлений у росіянина коронавірус.

Відзначається, що бій з великою ймовірністю відбудеться у Москві.

Нагадаємо, що в жовтні 2019 року Бетербієв здобув перемогу над українцем Олександром Гвоздиком, відібравши у нього титул WBC. Дейнес в останній раз виходив у ринг у вересні 2019 го, коли переміг росіянина Євгена Махтеєнко.

Раніше повідомлялося, що Бетербієв хоче провести об'єднавчий бій з Біволом.

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