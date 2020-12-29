Бетербієв заразився коронавірусом

35-річний російський боксер Артур Бетербієв (15-0, 15 КО) заразився коронавірусом і його бій із 29-річним німцем Адамом Дайнесом, запланований на 30-е січня, ймовірно, буде перенесений.

Про це заявив сам росіянини.

"Любі друзі! На жаль, у мене виявлений коронавірус.

Тому мій бій з Адамом Дайнесом, призначений на 30-е січня, швидше за все, буде перенесений на невизначений час.

Я постараюся скоріше одужати і повернутися в лад.

Сподіваюся на ваше розуміння і підтримку", - зазначив Бетербієв.