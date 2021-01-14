Лопес: Я хочу провести поєдинок з переможцем бою Тейлор - Рамірес

Американець може піднятися в ваговій категорії

Джерело - Boxing Scene.

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) хотів би боксувати з переможцем поєдинку між чемпіоном WBC і WBO в першій напівсередній вазі Хосе Рамірес (26-0, 17 КО) і володарем поясів WBA і IBF Джошем Тейлором (17-0, 13 КО).

Про це заявив сам боксер.

"Top Rank повинні організувати мені бій з переможцем. Я впевнений в цьому. Мені б хотілося провести бій у Великій Британії. Джош Тейлор - той хлопець, якого мені найбільше хочеться побити. Це доведе всім, що за нашими словами дещо варто", - сказав Лопес.

Раніше Лопес повідомив, коли планує провести наступний бій.