Лопес назвав дату повернення на ринг

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес планує повернутися в ринг навесні поточного року.

Про це розповів сам боксер.

Актуально: Переговори щодо бою Лопес - Камбосос припинені

"Наступний бій відбудеться в кінці квітня або початку травня. Це вже підтверджено, залишилося узгодити деталі. Публіка побачить мене в рингу вже цієї весни. На якій би вихідний день ні припав бій, це буде приголомшливо.

Хто суперник? Все залежить від того, коли свій поєдинок проведе Сауль Альварес. Я чекаю цього і хочу дізнатися ім'я наступного суперника, хто б це не був - Камбосос, Хейні, Гарсія або Девіс", - заявив Лопес.