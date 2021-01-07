Кличко назвав свого кумира дитинства

Для легендарного боксера суперважкої ваги Володимира Кличка кумиром дитинства був Арнольд Шварценеггер.

Про це заявив сам українець.

"Мені хотілося б передати свій досвід, який накопичив за 27 років професійних занять спортом. Ви можете втілити в життя кожну мрію. Без винятку.

Коли я відправився в Атланту на Олімпіаду, у мене було мало шансів. Але я досяг успіху, вигравши золоту медаль. У дитинстві я хотів бути схожим на Арнольда Шварценеггера.

Для мене, хлопця з невеликого міста в Казахстані, це була мрія, яку було практично неможливо здійснити", - сказав Кличко.