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Кличко назвав свого кумира дитинства

Сьогодні 18:28 1441 0
Боксеру вдалося здійснити свою мрію
Кличко назвав свого кумира дитинства
#Кличко

Джерело - klitschko-brothers.com.

Для легендарного боксера суперважкої ваги Володимира Кличка кумиром дитинства був Арнольд Шварценеггер.

Про це заявив сам українець.

"Мені хотілося б передати свій досвід, який накопичив за 27 років професійних занять спортом. Ви можете втілити в життя кожну мрію. Без винятку.

Коли я відправився в Атланту на Олімпіаду, у мене було мало шансів. Але я досяг успіху, вигравши золоту медаль. У дитинстві я хотів бути схожим на Арнольда Шварценеггера.

Для мене, хлопця з невеликого міста в Казахстані, це була мрія, яку було практично неможливо здійснити", - сказав Кличко.

Раніше Володимир Кличко заговорив про повернення у бокс.

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