Кличко заговорив про повернення в новорічному привітанні

Легендарний український боксер, колишній чемпіон світу в суперважкій вазі, Володимир Кличко може повернутися на ринг.

Про це заявив сам боксер.

"Хотів би зробити коротке оголошення для своєї сім'ї, друзів і людей в усьому світі. Посилаю всім вам на Новий рік тільки позитив.

2020 рік вплинув на всіх в світі, у нас були трагічні втрати і невдачі. Тим, хто постраждав, я бажаю всього найкращого.

Всі ми були приборкати і тепер розуміємо, наскільки особливими є життя, сім'я, друзі і моменти.

Давайте вчитися у 2020 році, залишивши його позаду. "Продовжуйте бити" в 2021 році.

Ви знаєте, що люди люблять спостерігати найбільше на світі? Повернення.

Тому я хочу, щоб ви повернулися сильними у 2021 році. Миру і процвітання вам і вашим близьким. З Новим Роком !!!", - зазначив Кличко.