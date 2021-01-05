Джошуа назвав імовірну дату бою з Ф’юрі

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа планує організувати бій з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Про це розповів сам боксер.

"Я не думаю про те, де відбудеться бій з Ф'юрі. Я просто хочу отримати цей поєдинок, адже є дуже багато розкладів, мені на багато потрібно дивитися. Де відбудеться бій? Чи погодиться Тайсон битися? Чи повинен я битися з обов'язковим претендентом? Зараз я відклав це в сторону і перестав думати над цими речами. Я просто хочу побитися з Тайсоном Ф'юрі, де б і коли б не відбувся цей бій.

Ф'юрі: Джошуа давно уникав мене, але нарешті наш бій відбудеться

Я вважаю, що ми можемо побитися в червні або липні. Потрібен час, адже зараз пандемія непередбачувана. Ми не знаємо, що відбувається, але якщо у нас буде трохи більше часу, то це дозволить нам готуватися і планувати.

Я сказав своїй команді, щоб ми прискорилися. Вони роблять відмінну роботу. Ми зараз проводимо зустрічі з представниками Ф'юрі", - розповів Джошуа.