 Ф'юрі: Джошуа давно уникав мене, але нарешті наш бій відбудеться | Бокс | Champion.com.ua
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Ф'юрі: Джошуа давно уникав мене, але нарешті наш бій відбудеться

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Циганський король" поділився очікуванням від поєдинку проти титулованого британця
Ф'юрі: Джошуа давно уникав мене, але нарешті наш бій відбудеться
#Джошуа, #Ф'юрі

Джерело - Sky Sports.

Чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) дуже радий, що випаде можливість провести бій проти власника поясів WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).

Про це заявив сам боксер.

"Я не вважаю, що Джошуа такий сильний, яким його намагаються виставити люди. Або ж він не вірить в свої сили. У нього є проблеми з упевненістю в собі.

Джошуа хоче знести мені голову? Це хороша цитата. Наш бій давно назрівав, але він мене довго уникав, проте тепер поєдинок відбудеться. Я ніколи не бачив, щоб він зніс комусь голову з плечей за всі свої 22 поєдинки. Можливо, це брехня, чергова брехня. Побачимо, чи вистачить у нього сміливості, щоб спробувати це зробити зі мною.

Я - звичайний середньостатистичний чоловік. У мене немає чудового тіла, в мені немає нічого чудового. Але більше немає в світі хлопця з ростом 2,05 метра і вагою 125 кілограмів, який міг би рухатися як середньоваговик. Я - чудо природи", - сказав Ф'юрі.

Раніше, Джошуа готовий залишити титул WBO заради бою з Ф'юрі.

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