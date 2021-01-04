Ф'юрі: Джошуа давно уникав мене, але нарешті наш бій відбудеться

Чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) дуже радий, що випаде можливість провести бій проти власника поясів WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).

Про це заявив сам боксер.

"Я не вважаю, що Джошуа такий сильний, яким його намагаються виставити люди. Або ж він не вірить в свої сили. У нього є проблеми з упевненістю в собі.

Джошуа хоче знести мені голову? Це хороша цитата. Наш бій давно назрівав, але він мене довго уникав, проте тепер поєдинок відбудеться. Я ніколи не бачив, щоб він зніс комусь голову з плечей за всі свої 22 поєдинки. Можливо, це брехня, чергова брехня. Побачимо, чи вистачить у нього сміливості, щоб спробувати це зробити зі мною.

Я - звичайний середньостатистичний чоловік. У мене немає чудового тіла, в мені немає нічого чудового. Але більше немає в світі хлопця з ростом 2,05 метра і вагою 125 кілограмів, який міг би рухатися як середньоваговик. Я - чудо природи", - сказав Ф'юрі.