Арум: Спробуємо влаштувати Ломаченку бій з Хейні або Девісом

Промоутер розповів про плани українського бійця

Український боксер Василь Ломаченко може спуститися в другу напівлегку вагу.

Про це повідомив промоутер Боб Арум.

"Чи хоче Ломаченко залишитися в легкій вазі чи спуститися в другу напівлегку вагу? Він може зустрітися з переможцем бою Берчельт - Вальдес. Ще у нас є Шакур Стівенсон. Для нього є багато варіантів у вазі до 58.9", - заявив промоутер.

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"Але якщо він залишиться в 61.2, то ми спробуємо влаштувати йому бій з Хейні або Девісом. Так що подивимося. Я повинен побачити Лому і дізнатися, що він хоче зробити в наступному році", - сказав Арум.

Раніше повідомлялося, що Кроуфорд готовий розірвати відносини з Арумом.