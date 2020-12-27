Арум: Спробуємо влаштувати Ломаченку бій з Хейні або Девісом

Джерело - 24boxing.com.ua.
Український боксер Василь Ломаченко може спуститися в другу напівлегку вагу.
Про це повідомив промоутер Боб Арум.
"Чи хоче Ломаченко залишитися в легкій вазі чи спуститися в другу напівлегку вагу? Він може зустрітися з переможцем бою Берчельт - Вальдес. Ще у нас є Шакур Стівенсон. Для нього є багато варіантів у вазі до 58.9", - заявив промоутер.
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"Але якщо він залишиться в 61.2, то ми спробуємо влаштувати йому бій з Хейні або Девісом. Так що подивимося. Я повинен побачити Лому і дізнатися, що він хоче зробити в наступному році", - сказав Арум.
Раніше повідомлялося, що Кроуфорд готовий розірвати відносини з Арумом.