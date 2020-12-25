Арум назвав ймовірного суперника Лопеса

Промоутер уважно стежитиме за боєм Люк Кемпбелл - Раян Гарсія

Джерело - iFL TV.

Люк Кемпбелл міг би вийти на ринг проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса (16-0, 12 КО) в наступному поєдинку.

Про це заявив промоутер Боб Арум.

"У бою з Ломаченко Лопес точно показав, чого вартий він. Хто знає, той англійський хлопець, який б'ється з Раяном Гарсією... Люк Кемпбелл. Якщо йому вдасться побити Гарсію, то я б з радістю зробив поєдинок Лопес - Кемпбелл", - зазначив Арум.

Нагадаємо, бій Гарсія - Кемпбелл відбудеться 2 січня 2021 року. На кону буде тимчасовий пояс WBC в легкій вазі.

Раніше повідомлялося, що Кроуфорд готовий розірвати відносини з Арумом.