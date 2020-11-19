 Кроуфорд готовий розірвати відносини з Арумом | Бокс | Champion.com.ua
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Кроуфорд готовий розірвати відносини з Арумом

Сьогодні 14:25 726 0
Боксер заявив, що не потребує поєдинку зі Спенсом
Кроуфорд готовий розірвати відносини з Арумом
#Кроуфорд, #Арум

Джерело - The Ak & Barak Show.

Чемпіон світу за версією WBO в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд готовий розірвати контракт з промоутером Бобом Арумом.

Про це заявив сам боксер.

"Якщо Арум так вважає, то він може розірвати зі мною контракт хоч зараз. Можеш просто мене відпустити. Якщо ти думаєш, що я, даремний актив для твоєї компанії, то дай мені піти. Навіщо чекати бою з Спенсом? Не треба. Просто звільни мене, і тобі не треба буде мені платити, раз я головний біль для тебе і збиток для компанії.

Для мене цей бій зі Спенсом не так вже й важливий. Скільки разів мені ще це повторити? Мені не потрібен поєдинок зі Спенсом для мого спадщини. Я не розумію, чому люди продовжують говорити про те, що цей бій важливий для мене. Я не потребую в ньому, це він мене потребує", - сказав Кроуфорд.

Раніше, Арум висловився про проведення бою Кроуфорда та Спенса.

Нагадаємо, що Кроуфорд здобув перемогу над Бруком в четвертому раунді.

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