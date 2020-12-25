Кроуфорд погодився провести бій проти Портера

Чемпіон світу за версією WBO в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд готовий провести поєдинок проти Шона Портера.

Про це заявив сам боксер.

"Я готовий провести бій з Шоном. Він може піти в WBO і сказати, що хоче битися зі мною. Наше протистояння повинно відбутися, якщо у мене не буде зобов'язань по об'єднанню.

Єдине, що може перешкодити нам з Портером зустрітися в рингу, це об'єднавчий бій. Якщо я не отримаю Ерола Спенса або Менні Пакьяо, то мені доведеться битися з Шоном Портером", - зазначив Кроуфорд.