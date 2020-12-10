Кроуфорд хоче повернутися до вагової категорії Ломаченка

Кроуфорд в 2014-2015 роках володів титулом WBO

Джерело - Чемпіон.

Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО) хоче повернутися до легкої ваги, в якій абсолютним чемпіоном світу є Теофімо Лопес (16-0, 12 КО).

Про це повідомляє сам боксер.

I’m moving back down to 135 fuck it. — Terence Crawford (@terencecrawford) December 10, 2020

Лопес у недавньому мегафайті відібрав титули у Василя Ломаченка (14-2, 10 КО).

Кроуфорд в 2014-2015 роках володів титулом WBO в легкій вазі. Після цього американець став абсолютним чемпіоном світу в першій напівсередній вазі, а в 2018 році завоював пояс WBO в напівсередній вазі.

Востаннє Теренс Кроуфорд виходив на ринг в листопаді, коли достроково зупинив Келла Брука.

Раніше, Усик вірить у реванш Ломаченка з Лопесом.