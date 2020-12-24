Ломаченко: Не думаю, що програв бій Лопесу

Василь Ломаченко прокоментував роботу суддів під час бою з Теофімо Лопесом

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) відреагував на свої слова про роботу суддів в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу проти американця Теофімо Лопеса (16-0, 12 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Я не сказав, що судді були куплені. Я сказав, що вони не були об'єктивними, а були упередженими - це моя особиста думка. Коли я побачив оцінки, зрозумів, що судді були проти мене. Актуально: Арум: Виправдання Ломаченка такі ж дурні, як і у Вайлдера Я не можу оцінювати роботу суддів і ставити їм якісь оцінки. Але по тому, як я бився і відчував себе під час бою, я не думаю, що програв його. Як я можу говорити про те, що суддів підкупили, якщо я цього не бачив і не чув. Ніколи не думав, що суддів підкупили. Ні, суддів не підкуповують", - сказав Ломаченко.

Нагадаємо, Ломаченко бажає провести наступний бій навесні.