Ломаченко: Не думаю, що програв бій Лопесу

Джерело - tribuna.com.
Колишній чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) відреагував на свої слова про роботу суддів в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу проти американця Теофімо Лопеса (16-0, 12 КО).
Про це розповів сам боксер.
"Я не сказав, що судді були куплені. Я сказав, що вони не були об'єктивними, а були упередженими - це моя особиста думка. Коли я побачив оцінки, зрозумів, що судді були проти мене.
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Я не можу оцінювати роботу суддів і ставити їм якісь оцінки. Але по тому, як я бився і відчував себе під час бою, я не думаю, що програв його.
Як я можу говорити про те, що суддів підкупили, якщо я цього не бачив і не чув. Ніколи не думав, що суддів підкупили. Ні, суддів не підкуповують", - сказав Ломаченко.
Нагадаємо, Ломаченко бажає провести наступний бій навесні.