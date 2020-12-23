Ломаченко бажає провести наступний бій навесні

Український боксер відновлюється після операції

Український боксер Василь Ломаченко після поразки від Тео Лопеса переніс операцію на плечі і зараз відновлюється.

Про це повідомляє BoxingScene.

До повноцінної тренувальної роботи Ломаченко повинен повернутися в січні, а наступний бій хоче провести в квітні або травні.

При цьому немає інформації ні про вагову категорію, ні про суперника. Раніше спортсмен заявив, що хотів залишитися в нинішній вазі і вийти на другий бій з Лопесом, щоб повернути титули.

Сам Лопес дав зрозуміти, що реваншу не буде.