Ломаченко бажає провести наступний бій навесні

Джерело - sport.ua.
Український боксер Василь Ломаченко після поразки від Тео Лопеса переніс операцію на плечі і зараз відновлюється.
Про це повідомляє BoxingScene.
До повноцінної тренувальної роботи Ломаченко повинен повернутися в січні, а наступний бій хоче провести в квітні або травні.
При цьому немає інформації ні про вагову категорію, ні про суперника. Раніше спортсмен заявив, що хотів залишитися в нинішній вазі і вийти на другий бій з Лопесом, щоб повернути титули.
Сам Лопес дав зрозуміти, що реваншу не буде.